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مصر تؤكد أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء النهائي لسد النهضة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
إثيوبيا تعلن اكتمال الملء النهائي لسد النهضة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، نجاح بلاده في الانتهاء من ملء سد النهضة، الذي طالما أثار خلافات بين بلاده ودولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان.

ونشر أحمد مقطع فيديو على حسابه بموقع “إكس”، وقال: “يسعدني الإعلان عن الملء الرابع والنهائي لسد النهضة. ساعد الإثيوبيون في ذلك بتعاونهم”.

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وأوضح أن عملية الملء تمت “رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية”، مضيفا: “أتعهد باستمرار دعم مشروع السد إلى النهاية”.

استئناف المفاوضات

وشهد أغسطس الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وعلى هامش الاجتماعات، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”.

لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي

وشدد الوزير المصري على “ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن”، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق “يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015”.

أزمة سد النهضة

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على “الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”.

لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.

لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي

السودان يستعد لكل السيناريوهات المتعلقة بـ سد النهضة 
سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

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