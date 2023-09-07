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إجازة اليوم الوطني في تداول 24 سبتمبر

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
إجازة اليوم الوطني في تداول 24 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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حددت مجموعة “تداول” إجازة اليوم الوطني في السعودية، يوم الأحد 1445/03/09 هـ الموافق 24 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقناة “العربية”، قالت “تداول” في بيان نشر على موقعها إن انتهاء التداول بنهاية يوم الخميس 1445/03/06 هـ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 سبتمبر.

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ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 1445/3/10 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 سبتمبر.

موعد اليوم الوطني السعودي

ويوافق اليوم الوطني السعودي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر والذي هو إجازة رسمية لدى قطاع التعليم والقطاع العام، وبناءً على ذلك سيأخذ الطلاب والمعلمون وموظفو القطاع العام يوم الأحد 24 سبتمبر إجازة رسمية لأن اليوم الوطني صادف يوم عطلة وهو يوم السبت، كما يأخذ القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر؛ لأنه إذا تداخلت الإجازة مع يوم الراحة الأسبوعية للموظف، يعوض بما يعادلها قبل أو بعد يوم الإجازة.

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