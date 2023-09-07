إجازة اليوم الوطني في تداول 24 سبتمبر وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد ومحمد صلاح بـ فترة الانتقالات الصيفية أوضاع كارثية في مختلف ولايات دارفور توضيح بشأن التقديم على حج 1445 أمطار رعدية ورياح وسيول على معظم المناطق بدءًا من السبت اتهامات روسية لأمريكا بالتخطيط لاغتيال قيادات النيجر
حددت مجموعة “تداول” إجازة اليوم الوطني في السعودية، يوم الأحد 1445/03/09 هـ الموافق 24 سبتمبر الجاري.
ووفقًا لقناة “العربية”، قالت “تداول” في بيان نشر على موقعها إن انتهاء التداول بنهاية يوم الخميس 1445/03/06 هـ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 سبتمبر.
ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 1445/3/10 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 سبتمبر.
ويوافق اليوم الوطني السعودي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر والذي هو إجازة رسمية لدى قطاع التعليم والقطاع العام، وبناءً على ذلك سيأخذ الطلاب والمعلمون وموظفو القطاع العام يوم الأحد 24 سبتمبر إجازة رسمية لأن اليوم الوطني صادف يوم عطلة وهو يوم السبت، كما يأخذ القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر؛ لأنه إذا تداخلت الإجازة مع يوم الراحة الأسبوعية للموظف، يعوض بما يعادلها قبل أو بعد يوم الإجازة.