إجراءات التعامل مع ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

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أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي حقيقة سجن ولي الأمر للطالب المتغيب عن العام الدراسي لمدة 20 يومًا.
ونفى الوهيبي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على ” قناة الإخبارية”، ما تناقلته مواقع التواصل بشأن سجن ولي أمر الطالب المتغيب لمدة 20 يومًا، ولكن في حالة وجود إهمال متعمد من ولي الأمر الطالب أو الطفل يتم اتخاذ بعض الإجراءات.
ولفت الوهيبي إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في استدعاء الطالب وولي أمره سواء كان الوالد أو الأم إذا كانت حاضنة لأبنائها.
وأشار إلى أن الغياب تقديري سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، وفي كلتا الحالتين يتوجب على المدرسة إشعار فرع الحماية لمتابعة الحالة ومعرفة أسبابها ومعالجتها.
فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي: الغياب 20 يوما خلال العام الدراسي يستوجب استدعاء ولي الأمر للمدرسة واتخاذ الإجراءات كونها تندرج تحت عقوبة الإهمال المتعمد بموجب نظام حماية الطفل#برنامج_اليوم pic.twitter.com/OU4QgoTmQO
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 3, 2023