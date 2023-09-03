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في حالة وجود إهمال متعمد

إجراءات التعامل مع ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
إجراءات التعامل مع ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا
المواطن - فريق التحرير

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي حقيقة سجن ولي الأمر للطالب المتغيب عن العام الدراسي لمدة 20 يومًا.

ونفى الوهيبي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على ” قناة الإخبارية”، ما تناقلته مواقع التواصل بشأن سجن ولي أمر الطالب المتغيب لمدة 20 يومًا، ولكن في حالة وجود إهمال متعمد من ولي الأمر الطالب أو الطفل يتم اتخاذ بعض الإجراءات.

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ولفت الوهيبي إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في استدعاء الطالب وولي أمره سواء كان الوالد أو الأم إذا كانت حاضنة لأبنائها.

وأشار إلى أن الغياب تقديري سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، وفي كلتا الحالتين يتوجب على المدرسة إشعار فرع الحماية لمتابعة الحالة ومعرفة أسبابها ومعالجتها.

 

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