إجراء في حساب المواطن قد يؤثر على أهلية رب الأسرة

أوضح برنامج حساب المواطن أن هناك إجراء من رب الأسرة إذا فعله يؤثر على استحقاقه وأهليته.

حساب رب الأسرة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر منصة إكس، هل يمكنني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟

بدوره، تفاعل برنامج حساب المواطن مع السائلة، حيث قال: بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة؛ حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه، من خلال حسابه- تفاصيل الطلب- بيانات التابعين- وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ.

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.