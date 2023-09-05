إحالة ولي الأمر إلى النيابة في حال ثبوت تغيب الطالب عن المدرسة دون عذر

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كشف المحامي رياض العنقري أنه في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة لمدة دون عذر يحال ولي الأمر إلى النيابة العامة.
وقال العنقري في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، إنه في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة لدى وزارة التعليم، فيتم إحالة المخالفة للنيابة العامة بذكر كل التفاصيل للتحقيق مع ولي الأمر وإصدار لائحة دعوى عامة في حقه لدى المحكمة الجزائية، ومنها تنظر الجزائية إلى القضية وتحاسب المتسبب.
وفي وقت سابق، أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي حقيقة سجن ولي الأمر للطالب المتغيب عن العام الدراسي لمدة 20 يومًا.
ونفى الوهيبي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على ” قناة الإخبارية”، ما تناقلته مواقع التواصل بشأن سجن ولي أمر الطالب المتغيب لمدة 20 يومًا، ولكن في حالة وجود إهمال متعمد من ولي أمر الطالب أو الطفل يتم اتخاذ بعض الإجراءات.
ولفت الوهيبي إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في استدعاء الطالب وولي أمره سواء كان الوالد أو الأم إذا كانت حاضنة لأبنائها.
وأشار إلى أن الغياب تقديري سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، وفي كلتا الحالتين يتوجب على المدرسة إشعار فرع الحماية لمتابعة الحالة ومعرفة أسبابها ومعالجتها.
فيديو | المحامي رياض العنقري: في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة لمدة دون عذر يحال ولي الأمر إلى النيابة العامة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/i7VHqW9R9C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023