إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض

أحبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ترويج 17 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الإثيوبية؛ لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج 17 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

ونوه الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات على أرقام 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، ومن رقم 999 من بقية مناطق السعودية.