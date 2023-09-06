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الأمن قبض على مواطن وأحاله إلى جهة الاختصاص

إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة
المواطن - فريق التحرير

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قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن؛ لترويجه (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في مركبة يقودها.

الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في منشور عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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