إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة

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قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن؛ لترويجه (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في مركبة يقودها.
وأوضح الأمن العام، في منشور عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.