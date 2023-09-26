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عثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة

إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي
المواطن - واس

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة لتهريب 114.973 كيلوجراماً من مادة الحشيش، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من “الحشيش” مُخبأة في صندوق المركبة.

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع  شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

مكافحة التهريب

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد  الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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