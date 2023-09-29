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إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (30,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أقراص محظورة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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بدورها قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب

تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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