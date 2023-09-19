إحباط تهريب 126 كيلو قات في عسير

وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية قصة قرية ليبية اختفت من الخريطة بعد إعصار دانيال إطلاق التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة بيرسبوليس نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 126 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضح حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، ومن خلال التواصل بالبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.