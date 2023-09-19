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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 126 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
إحباط تهريب 126 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 126 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضح حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، ومن خلال التواصل بالبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

 

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