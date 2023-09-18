Icon

الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر Icon الملايين من أجهزة iPhone تتلقى تحديثًا مجانيًّا لنظام iOS 17 Icon تفشي الأمراض بين السكان في ليبيا Icon نادي الاتحاد يتصدر المجموعة الثالثة بعد ثلاثيته في أولماليك Icon بتر أطراف أمريكية تناولت وجبة سمك Icon زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان Icon إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني Icon التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال ونافباخور Icon طلائع الجيش يفتتح الدوري المصري بثنائية في البنك الأهلي Icon الجيش الأمريكي يبحث عن مقاتلة من طراز F-35 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهم

إحباط تهريب 143 كجم قات في جازان والقبض على مروجين في القصيم والرياض

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
إحباط تهريب 143 كجم قات في جازان والقبض على مروجين في القصيم والرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب

عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب

إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة بدءًا من الجمعة

إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة بدءًا من الجمعة

إحباط تهريب قات

من جانب آخر، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود؛ لتهريبهما (68) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي

وظائف
كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟
السعودية اليوم

كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟

السعودية اليوم
مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية
السعودية اليوم

مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة...

السعودية اليوم
النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد
الرياضة

النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

الرياضة
تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
الترفيه

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

الترفيه
التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر
الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

الرياضة
تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال
السعودية اليوم

تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

آخر الاخبار