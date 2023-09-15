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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
إحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وأوضح حرس الحدود، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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