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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 22 كيلو حشيش بظهران الجنوب

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
إحباط تهريب 22 كيلو حشيش بظهران الجنوب
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية؛ لتهريبهما (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ونوهت دوريات حرس الحدود، عبر حسابها بمنصة “إكس”، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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