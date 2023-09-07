Icon

هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا Icon ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية Icon تركي العجمة: ضبابية المشهد حول الصفقات مقلق لـ الاتحاديين Icon أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا Icon رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج Icon بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023 Icon إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير Icon الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات Icon علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار Icon عواصف ترابية وتقلبات جوية في جازان وأبو عريش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رجال الحرس استكملوا الإجراءات النظامية

إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (23) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

تسليم المضبوطات

وأوضحت دوريات حرس الحدود أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

غياب بصمة ميسي مع إنتر ميامي ضد ناشفيل

غياب بصمة ميسي مع إنتر ميامي ضد ناشفيل

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT
تكنولوجيا

بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT

تكنولوجيا
هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
الرياضة

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد...

الرياضة
صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
السوق

صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة...

السوق
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف
مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم
العالم

مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم

العالم
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

الرياضة
مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب
العالم

مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق...

العالم