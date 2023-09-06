إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولات تهريب 306300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود.

تفاصيل العملية

و‎صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت ـ بتوفيق الله ـ عن إحباط محاولات تهريب (306,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مواطنين.

‎وأكد الرائد الحازمي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.