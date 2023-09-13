الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي الأرصاد: لا آثار مباشرة من إعصار دانيال على السعودية فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC إحباط تهريب 39 طنًا من القات و837 كجم حشيش بـ4 مناطق غابري فيغا يصل جدة الشورى يدعو إلى حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6 مواطن في قبضة الأمن لترويجه القات بجازان قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (39) طنًا و(447) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، و(837) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(336,694) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(478,620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من نبات القات المخدر، و(837) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(336,694) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/aetfq91KTu
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 13, 2023