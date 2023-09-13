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جرى تسليم المهربين لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 39 طنًا من القات و837 كجم حشيش بـ4 مناطق

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
إحباط تهريب 39 طنًا من القات و837 كجم حشيش بـ4 مناطق
المواطن - واس

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (39) طنًا و(447) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، و(837) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(336,694) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(478,620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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