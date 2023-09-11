إحباط تهريب 400 كجم حشيش ومليون قرص كبتاجون بالكويت

أعلنت وسائل إعلام أن وزارة الداخلية الكويتية تحبط محاولة تهريب نحو 400 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة ومليون قرص كبتاجون، ونصف كجم من مادة الشبو، وذلك عن طريق البحر.

مكافحة المخدرات

وقالت الداخلية الكويتية في بيان مساء أمس الأحد: إنه ضمن جهود ضبط تجار ومهربي المواد المخدرة.. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل في الكويت ، من إحباط محاولة شخصين إدخال المخدرات المشار إليها سابقًا.

وأردفت أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري ورصد ومتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمهربي وتجار المواد المخدرة، تم التوصل إلى شخصين سيقومان بإدخال كمية من المخدرات في طراد عن طريق البحر.. مشيرة إلى أنه بعد التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل ورصده بالمنظومة الرادارية تم ضبط الطراد وتفتيشه، حيث عثر على المضبوطات، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة.

وتابعت الداخلية الكويتية، أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.