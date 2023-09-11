Icon

رئيس الإمارات يمنح تركي الدخيل وسام زايد الثاني Icon أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبًا Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل Icon ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة غدًا Icon سقوط بول بوجبا في اختبار المنشطات Icon شهود عيان يروون لحظات الرعب والفزع خلال هجمات 11 سبتمبر Icon تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم Icon درنة الليبية تستنجد Icon إحباط تهريب 44 كجم حشيش و60 كجم قات في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حرس الحدود سلم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 44 كجم حشيش و60 كجم قات في جازان

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
إحباط تهريب 44 كجم حشيش و60 كجم قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة

موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة

شحنات حبوب روسية مجّانية لـ 6 دول إفريقية

شحنات حبوب روسية مجّانية لـ 6 دول إفريقية

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

السعودية اليوم
حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
الملك سلمان

الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من...

الملك سلمان
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات
وظائف

وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

وظائف
الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

السعودية اليوم
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
أخبار رئيسية

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

أخبار رئيسية
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة