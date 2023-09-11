رئيس الإمارات يمنح تركي الدخيل وسام زايد الثاني أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبًا تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة غدًا سقوط بول بوجبا في اختبار المنشطات شهود عيان يروون لحظات الرعب والفزع خلال هجمات 11 سبتمبر تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم درنة الليبية تستنجد إحباط تهريب 44 كجم حشيش و60 كجم قات في جازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.