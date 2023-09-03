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دوريات حرس الحدود استكملت الإجراءات النظامية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (52) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

تسليم المضبوطات

وأوضحت دوريات حرس الحدود أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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