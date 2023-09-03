إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا تركي آل الشيخ: كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز دعيت له ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (52) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضحت دوريات حرس الحدود أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.