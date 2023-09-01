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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (59) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ونوهت دوريات حرس الحدود عبر حسابها بمنصة “إكس” إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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