إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان ميتروفيتش يسجل هدفًا عالميًّا في مرمى الاتحاد عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة رومارينيو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج توقعات بأتربة وأمطار على 8 مناطق خلال ساعات أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (59) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ونوهت دوريات حرس الحدود عبر حسابها بمنصة “إكس” إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.