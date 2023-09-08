المنتخب السعودي يتأخر أمام كوستاريكا بهدفين في الشوط الأول مصرع 18 شخصًا بالكونغو الديمقراطية على يد مسلحين إحباط تهريب 63 كيلو من القات بالحرث انطلاق قمة العشرين غدًا في الهند وسط غياب بوتين وشي جين بينغ مصر تنهي مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبيا ضبط 3 مروجين بالمدينة المنورة وتبوك العثور على مفقود عشيرة سدير متوفى 5 أطعمة تبطئ شيخوخة الدماغ مانشيني يكشف أول تشكيلة له بـ مباراة السعودية وكوستاريكا ورش عمل لتمكين المرأة من إدارة المشاريع
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (63) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ونوهت دوريات حرس الحدود، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.