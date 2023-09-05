إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان البقالات في السعودية بلا موظفين مستقبلًا القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات وقف خاصية فيسبوك نيوز منافسة شديدة بين ترامب وبايدن المتقاربين في استطلاعات الرأي الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الطيران المدني مشادة بين فتاة وسائق آسيوي يعود للخلف عكس السير وقف كافة رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (76) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ولفتت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر منشور بمنصة إكس، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.