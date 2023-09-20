إحباط تهريب 8 ملايين قرص من الإمفيتامين بالشرقية

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (7,920,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم وافدان من الجنسية السورية و(4) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المخدرات دمار للنفس والأسرة والمجتمع وضياع للمال.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 20, 2023