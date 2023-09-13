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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

إحباط عمليتين لترويج المخدرات بجدة والقصيم

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
إحباط عمليتين لترويج المخدرات بجدة والقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج (8.6) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(1.3) كيلوجرام من مادة الهيروين المخدر، وقبضت على مروجيها وهم (11) مقيمًا من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.

ونوهت مكافحة المخدرات عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

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كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم علـى شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.

ونوه الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، ومؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

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