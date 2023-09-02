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إحالة المتهمين لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجدة وجازان

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجدة وجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدر تين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (41) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و (999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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