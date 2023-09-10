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جرى إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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