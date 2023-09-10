مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد! إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024 المرور: تأكدوا من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي وزير الطاقة: السعودية تتجه لقائمة أكبر 15 اقتصادًا بالعالم ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري
قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.