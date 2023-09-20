إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة 5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد
قبضت شرطة منطقة الجوف على (7) مواطنين بمحافظة دومة الجندل لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
و أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (86) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.