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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الجوف على (7) مواطنين بمحافظة دومة الجندل لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

و أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (86) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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