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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان وعسير

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان وعسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب القات في عسير

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 48 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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