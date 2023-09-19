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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات في جازان والمدينة المنورة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات في جازان والمدينة المنورة
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج الحشيش

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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