إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات في جازان والمدينة المنورة منصة بلدي تعرض تجربتها على زوار ملتقى اليوم الرقمي في نيويورك اتحاد القدم يستبدل إيقاف الرياضيين مدى الحياة بعقوبات محددة المدة ضبط 15 مواطنًا لارتكابهم مخالفة صيد بدون ترخيص إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً الموارد البشرية: التوطين الوهمي مخالفة تستوجب العقوبة 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة القسط الميسر يطبق على المشاريع تحت الإنشاء فقط وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.