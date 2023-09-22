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من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم

إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي أحبط اليوم الجمعة، هجومًا بالمتفجرات بالبلاد واعتقل 5 عناصر من داعش من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم غرب البلاد.

هجمات بالقنابل والمتفجرات

وذكر وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا أن الأمن التركي اعتقل رسميًا 5 من أصل 10 أشخاص، تم توقيفهم خلال عملية أمنية اليوم في مدينة إزمير غربي البلاد، من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لهجمات بالقنابل والمتفجرات في تركيا.

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ونشر وزير الداخلية التركي على صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لحملة الاعتقالات.

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