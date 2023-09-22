إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي أحبط اليوم الجمعة، هجومًا بالمتفجرات بالبلاد واعتقل 5 عناصر من داعش من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم غرب البلاد.

هجمات بالقنابل والمتفجرات

وذكر وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا أن الأمن التركي اعتقل رسميًا 5 من أصل 10 أشخاص، تم توقيفهم خلال عملية أمنية اليوم في مدينة إزمير غربي البلاد، من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لهجمات بالقنابل والمتفجرات في تركيا.

ونشر وزير الداخلية التركي على صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لحملة الاعتقالات.