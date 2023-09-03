إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة تجربة تشجير السعودية أمام منتدى كوبوتشي بالصين جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية في رابغ ارتفاع خسائر “طبية” إلى 22.8 مليون ريال أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 44 و14 مئوية وظائف شاغرة بـ المعهد السعودي التقني للتعدين إنفاذ: 4.5 مليار ريال إجمالي المبالغ المستوفاة خلال 6 أشهر كاتب: تسمحون أخرب بيوتكم.. لدي 20 خادمة سابك تبيع شركة “حديد” إلى صندوق الاستثمارات بـ12.5 مليار ريال ارتفاع أرباح شركة جاهز إلى 62.7 مليون ريال
أخلت السلطات الروسية، اليوم الأحد، محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة داخل المحطة.
ونقل موقع قناة”روسيا اليوم”، عن بيان لخدمات الطوارئ: “كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو.. ولأغراض أمنية، تجري عملية إخلاء”.
وفي وقت لاحق، أكدت خدمات الطوارئ، أنه تم تفتيش محطة كييفسكي ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة أو قنابل.
وتعد المحطة إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها المحطة التي تطل على نهر “موسكفا”.