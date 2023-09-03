إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة

أخلت السلطات الروسية، اليوم الأحد، محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة داخل المحطة.

تهديد بوجود قنبلة

ونقل موقع قناة”روسيا اليوم”، عن بيان لخدمات الطوارئ: “كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو.. ولأغراض أمنية، تجري عملية إخلاء”.

تفتيش محطة كييفسكي

وفي وقت لاحق، أكدت خدمات الطوارئ، أنه تم تفتيش محطة كييفسكي ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة أو قنابل.

وتعد المحطة إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها المحطة التي تطل على نهر “موسكفا”.