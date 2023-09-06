إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق في مصنع بالصناعية الثانية في الرياض دون وقوع إصابات.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”: أن الدفاع المدني بالرياض تمكن من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات
ونشرت صورًا من عمليات إطفاء الحريق.