إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق في مصنع بالصناعية الثانية في الرياض دون وقوع إصابات.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”: أن الدفاع المدني بالرياض تمكن من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات

ونشرت صورًا من عمليات إطفاء الحريق.