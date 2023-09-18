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دعت إلى أخذ الحيطة من مجاري السيول

إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار وعواصف تبدأ غدًا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار وعواصف تبدأ غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وقالت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بمنصة “إكس” إن هذا التحذير جاء نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدءًا من غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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هطول أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الاثنين، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية ومن ضمنها مكة المكرمة بدءًا من غد الثلاثاء.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس”، إن فرص هطول الأمطار الرعدية تبدأ من غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وجريان سيول، وتساقط للبرد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

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