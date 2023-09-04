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مع تعرض المحافظات لأمطار رعدية

إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه
المواطن - فريق التحرير

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وقالت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بمنصة “إكس” إن هذا التحذير جاء نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدءًا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

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استمرار هطول الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

أما مكة المكرمة فتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء وتعاود الهطول يوم الجمعة.

ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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