إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في الرياض

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وجه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بإزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة، وذلك عبر عدة مراحل، بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.
ويشمل نطاق الأعمال إزالة أسوار الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى 50 حديقة، كما يجري العمل على إزالة أسوار قرابة 50 حديقة أخرى في المراحل المقبلة.
وأوضحت أمانة الرياض أن القرار يشمل جميع حدائق العاصمة مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى الواقعة على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسة لدواعي السلامة المرورية.
وجاء القرار ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز أنسنة الأحياء، وجعل الحدائق امتدادًا لمحيطها وأكثر قربًا من سكان الرياض وزوارها.