إزالة عربات الفود ترك من منتزهات حفر الباطن

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أطلقت أمانة حفر الباطن ممثلة بوكالة البلديات حملة لمعالجة عناصر التشوّه البصري التي تسببت بها عربات الفود ترك المُخالِفة في حدائق ومُتنزهات بالمُحافظة.
وتستهدف الحملة التي تم البدء بتنفيذها ضمن نطاق بلدية غرب حفر الباطن تحسين المشهد الحضري وإزالة التعديات التي تسببت في إتلاف المرافق العامّة، مما ينعكس على انخفاض جودة الخدمات التي يتم تقديمها لمُرتادي الحدائق والمُتنزهات.
وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع اللجنة الأمنية بمحافظة حفر الباطن، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها لساكني المحافظة وتحسين جودة الحياة فيها.
يُذكر أن الأمانة تستقبل البلاغات عبر تطبيق بلدي ورقم الطوارئ 940، بالإضافة للجهود الرقابية المُتمثلة مُراقبي الأمانة والبلديات.