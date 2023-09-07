ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ203 ريال إشادات بزخم القطاع غير النفطي السعودي بعد تقرير صندوق النقد أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق إلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك نجم برايتون الشاب على رادار مانشستر سيتي شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض
توالت ردود الأفعال من قبل المحللين الاقتصاديين وخبراء النفط، بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نمو القطاع غير النفطي السعودي المستمر، متوقعًا أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
وكان أمين ماتي، رئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق، نوّه في مقابلة مع “بلومبرج”، بأن زيادة الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات، والاستهلاك المحلّي من شأنها أن تعزز زخم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.
وأضاف ماتي: أن الاستثمارات الخاصة في المملكة نمت بمعدل 45% العام الماضي، وهذا المستوى مرشح لأن يتكرر إلى حد ما خلال العام الجاري.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن السعودية ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية العام. بالتالي، سيبلغ الإنتاج للأشهر المقبلة، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.
وأشار الصندوق، في بيان صادر اليوم، إلى أن السعودية كانت الأسرع نموًّا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022، بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030” وارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8%، والناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبرى.
تشهد السعودية مجموعة من المشاريع العملاقة، من ضمنها المدينة المستقبلية نيوم، والقدية، والدرعية، والبحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.
كما شملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعيّ البناء والنقل. وتشير تقديرات الصندوق إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.
وشمل صندوق النقد الدولي مجموعة من النقاط الهامة التي تلخص مسيرة التحول في الاقتصاد السعودية خلال الفترة الماضية وهي كالتالي: