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المحافظة على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023

إشادات بزخم القطاع غير النفطي السعودي بعد تقرير صندوق النقد

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
إشادات بزخم القطاع غير النفطي السعودي بعد تقرير صندوق النقد
المواطن - فريق التحرير

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توالت ردود الأفعال من قبل المحللين الاقتصاديين وخبراء النفط، بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نمو القطاع غير النفطي السعودي المستمر، متوقعًا أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.

نمو القطاع غير النفطي

وكان أمين ماتي، رئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق، نوّه في مقابلة مع “بلومبرج”، بأن زيادة الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات، والاستهلاك المحلّي من شأنها أن تعزز زخم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.

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وأضاف ماتي: أن الاستثمارات الخاصة في المملكة نمت بمعدل 45% العام الماضي، وهذا المستوى مرشح لأن يتكرر إلى حد ما خلال العام الجاري.

تمديد الخفض الطوعي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن السعودية ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية العام. بالتالي، سيبلغ الإنتاج للأشهر المقبلة، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

وأشار الصندوق، في بيان صادر اليوم، إلى أن السعودية كانت الأسرع نموًّا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022، بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030” وارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8%، والناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبرى.

مشاريع السعودية العملاقة

تشهد السعودية مجموعة من المشاريع العملاقة، من ضمنها المدينة المستقبلية نيوم، والقدية، والدرعية، والبحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.

كما شملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعيّ البناء والنقل. وتشير تقديرات الصندوق إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.

تقرير صندوق النقد الدولي

وشمل صندوق النقد الدولي مجموعة من النقاط الهامة التي تلخص مسيرة التحول في الاقتصاد السعودية خلال الفترة الماضية وهي كالتالي:

  • مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية تمضي بخطى متسارعة.
  • المملكة الأسرع نموًّا بين اقتصادات مجموعة العشرين “G20” بنمو بلغ 8.7%.
  • انخفاض البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها.
  • الاستثمارات غير النفطية في المملكة ارتفعت 45% بدعم المشاريع العملاقة.
  •  رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعيًا لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م.

 

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