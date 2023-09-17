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على حساب نادي لاس بالماس

إشبيلية يحقق أول فوز في الدوري الإسباني بقيادة راموس

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
إشبيلية يحقق أول فوز في الدوري الإسباني بقيادة راموس
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية أول فوز له في الدوري الإسباني موسم 2023/ 2024، وذلك بعد الفوز على نادي لاس بالماس بهدف دون رد في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وكان اللاعب البلجيكي دودي لوكيباكيو سجل هدف التقدم والفوز للفريق الأندلسي في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة.

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وشارك في اللقاء النجم الإسباني سيرجيو راموس العائد للفريق الأندلسي بعد غياب دام 18 عامًا.

سبب عودة راموس إلى إشبيلية

وفي وقت سابق، كان النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي إشبيلية الجديد كشف عن سبب عودته لناديه الأم، وذلك بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي الاتحاد تفاوض مع راموس لتدعيم الصفوف الدفاعية للعميد، لكن راموس فضّل الانتقال للفريق الأندلسي.

إشبيلية - 2

وقال راموس في رسالته لجماهير الفريق الأندلسي: “إنها لحظة عاطفية لي عندما عدت وارتديت القميص الخاص بالفريق الأندلسي من جديد، 18 عامًا ارتكبت فيهم أخطاء، أود الآن، الاعتذار إلى كل مشجع لإشبيلية عن ما فعلت وأطلب منهم السماح، ونحن الآن عائلة واحدة، أنا هنا لأساهم مع الفريق”.

وأضاف راموس: “الأمر يعود إلى وعد عائلي كنت قد قطعته على نفسي ولجدي الذي جعلني منذ الصغر عاشقًا للفريق الأندلسي، ولوالدي كذلك”.

وأشار النادي الأندلسي في بيان رسمي، إلى أن راموس وصل إلى إشبيلية، صباح الرابع من سبتمبر الجاري، وأجرى الفحوصات الطبية، قبل أن يتم توقيع عقد لمدة عام واحد، ليعود مجددًا لتمثيل الفريق بعد 18 عامًا.

 

 

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