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تعاني من أعراض خفيفة

إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار فيروس كورونا “كوفيد” للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية أمس الاثنين، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن كانت سلبية.

إصابة زوجة بايدن بكورونا

وأكد البيت الأبيض أن السيدة الأولى جيل بايدن، البالغة من العمر 72 عاماً، تعاني من أعراض خفيفة فقط، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

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إجراء الاختبارات لبايدن

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاماً) خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، مضيفاً أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.

 

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