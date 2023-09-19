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سيواصل العمل من المنزل

إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بكورونا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بكورونا
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام: إن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزير المالية كريستيان ليندنر أصيبا بـ كوفيد-19.

العمل من المنزل

وبحسب وسائل الإعلام، تم إلغاء مواعيد ليندنر الشخصية للأيام المقبلة لكنه سيواصل العمل من المنزل.

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وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع في وقت سابق أن بيستوريوس مصاب بكوفيد-19 وإنه لن يتمكن من حضور اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة في رامشتاين بألمانيا اليوم الثلاثاء.

وسيجتمع ضباط عسكريون رفيعو المستوى ووزراء دفاع من العديد من الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا في معركتها ضد الحرب الروسية.

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