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دفعت هيئة الإسعاف ب 10 سيارات

إصابة 24 جنديًّا مصريًّا في حادث انقلاب سيارة

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
إصابة 24 جنديًّا مصريًّا في حادث انقلاب سيارة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن 24 جنديًّا مصريًّا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن أسيوط، على طريق أسيوط القاهرة الصحراوي الشرقي.

تفاصيل الحادث

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، تلقت قوات الأمن في مصر إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بالقرب من بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

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وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الفتح والمرور ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم (3982) لوري تابعة لقوات الأمن، وأسفر الحادث عن إصابة 24 مجندًا تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة والإيمان العام، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.​

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