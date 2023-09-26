Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس Icon ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد رحيله Icon نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة Icon موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية Icon جمعية كفيف ومعهد الإدارة العامة يوسعان إطار التعاون بينهما لخدمة المكفوفين Icon %58 نموًا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية خلال 7 أشهر Icon فيصل بن نواف: سخروا كل الإمكانيات لإنجاز مشروع مطار الجوف الجديد Icon إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد Icon السديري بعد وصوله الضفة الغربية: أجمل التحيات من أرض كنعان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هز صباح اليوم الثلاثاء، انفجاران قويان منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعدد من المباني.

انفجارات في السويد

وقع الانفجار الأول في الساعات الأولى من صباح اليوم، في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

قد يهمّك أيضاً
مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبد العزيز

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبد العزيز

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.

كما أدى انفجار في لينكوبنغ، على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

صراع بين العصابات

وبينما لم يعرف ما إذا كانت الانفجاران مرتبطان ببعضهما البعض، أفادت تقارير بأن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.

وذكرت الإذاعة السويدية اليوم الثلاثاء أن الانفجار الذي وقع فى لينكوبنغ مرتبط بخلاف مستمر بين عصابات إجرامية.

والخلافات بين العصابات الإجرامية صارت مشكلة متنامية في السويد مع إطلاق النار من السيارات المارة والتفجيرات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب