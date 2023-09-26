إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد

هز صباح اليوم الثلاثاء، انفجاران قويان منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعدد من المباني.

انفجارات في السويد

وقع الانفجار الأول في الساعات الأولى من صباح اليوم، في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.

كما أدى انفجار في لينكوبنغ، على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

صراع بين العصابات

وبينما لم يعرف ما إذا كانت الانفجاران مرتبطان ببعضهما البعض، أفادت تقارير بأن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.

وذكرت الإذاعة السويدية اليوم الثلاثاء أن الانفجار الذي وقع فى لينكوبنغ مرتبط بخلاف مستمر بين عصابات إجرامية.

والخلافات بين العصابات الإجرامية صارت مشكلة متنامية في السويد مع إطلاق النار من السيارات المارة والتفجيرات.