إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري ليبيا تنفي إخلاء مدينة درنة باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بهدفين الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه القوية في الأسابيع الأخيرة الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد! خماسية لـ برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر محمد قاسم رجل مباراة النصر ضد بيرسبوليس
أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حريقًا في شقة سكنية بحي السديري.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور عبر منصة إكس، أن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر الدفاع المدني صورة توثق الحادث خلال مباشرة الفرق عملهم.