إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حريقًا في شقة سكنية بحي السديري.

إصابة 5 أشخاص

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور عبر منصة إكس، أن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مباشرة الحادث

ونشر الدفاع المدني صورة توثق الحادث خلال مباشرة الفرق عملهم.