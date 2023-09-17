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تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى

إصابة 8 أشخاص في تصادم ملاهٍ بألمانيا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
إصابة 8 أشخاص في تصادم ملاهٍ بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت الشرطة الألمانية: إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حادث وقع بملاهٍ أثناء ركوبهم أفعوانية، في مدينة ميونخ الألمانية.

نقل 3 أشخاص إلى المستشفى

وأضافت الشرطة صباح اليوم الأحد، أن عربتين من الأفعوانية اصطدمتا مساء أمس السبت.

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وذكرت الشرطة أن لعبة الأفعوانية ما زالت مغلقة، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

وأردف المسعفون أن معظم الجروح كانت عبارة عن كدمات، وأنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للخضوع لمزيد من التقييم.

فيما قال فيلي أوتينز، مدير الألعاب، اليوم الأحد: إن أحد القطارين كان متوقفًا عندما رجع قطار، كان يتحرك ببطء، إلى الخلف لأسباب غير معروفة.

وتابع أوتينز أن كل قطار كان يقل نحو 30 شخصًا.

واختتم أوتينز: لقد وقع تصادم طفيف بين القطارين، ونزل جميع الأشخاص من الرحلة بمفردهم.

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