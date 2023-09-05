إصابة 98 مصريًا بتسمم غذائي تناولوا وجبات فاسدة

أصيب نحو 98 شخصًا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

إعياء ومغص وقيء

وبحسب وسائل الإعلام، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغًا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين إلى إدارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة إعياء ومغص وقيء.

وأفاد المواطنون بأنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.