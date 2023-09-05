Icon

الاتفاق يُلاقي الرفاع البحريني غدًا Icon أرقام كاراسكو تُحفز الشبابيين Icon مركزان لوجستيان نصيب حفر الباطن من الـ59 مركزًا على مستوى السعودية Icon 4 خطوات لتسريع هاتف آيفون القديم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي Icon جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات  Icon إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة مكافحة معاداة السامية Icon طارق حامد: سعيد بتجربتي مع الاتحاد Icon تعديل نظام خدمة الأفراد‬⁩: صرف بدل عند التعيين أو النقل داخل السعودية وخارجها Icon الإكوادور تضبط كمية كبيرة من الكوكايين في طريقها لألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إعياء ومغص وقيء

إصابة 98 مصريًا بتسمم غذائي تناولوا وجبات فاسدة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
إصابة 98 مصريًا بتسمم غذائي تناولوا وجبات فاسدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصيب نحو 98 شخصًا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

إعياء ومغص وقيء

وبحسب وسائل الإعلام، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغًا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين إلى إدارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة إعياء ومغص وقيء.

قد يهمّك أيضاً
نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من دبي للسعودية

نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من دبي للسعودية

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ204.5 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ204.5 ريال

وأفاد المواطنون بأنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم