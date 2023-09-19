إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن

تشكل النقابات الأمريكية القوية تحديًا جديدًا لـ بايدن، بعد إضراب عمال صناعة السيارات، في مدينة ديترويت الأمريكية. إضراب العمال الأمريكيين

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”: إن إضراب عمال صناعة السيارات، والذي يستهدف لأول مرة الشركات الكبرى الثلاث في آنٍ واحد، جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، يشكل أكبر تحدٍّ لبايدن. قد يهمّك أيضاً إقالة المجلس البلدي في درنة الليبية وإحالته للتحقيق الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية وأدت الحركة العمالية الجريئة إلى ضمان بعض الزيادات في الأجور للتغلب على التضخم، لكنها أدت إلى ضياع أكبر عدد من أيام العمل في الإضرابات هذا العام منذ عام 2000.

تحدي جديد لبايدن

واعتبرت الصحيفة هذا النشاط يشكل مخاطر سياسية على الرئيس جو بايدن، الذي قدم نفسه على أنه أكبر حليف للنقابات على الإطلاق في البيت الأبيض.

وتشير الصحيفة إلى أن النشاط العمالي يعكس مجموعة متنوعة من العوامل. فهناك ضغوط شديدة على الشركات لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة للموظفين، الذين يشعرون بأحقيتهم في زيادات كبيرة بسبب التضخم والمخاطر التي تعرضوا لها بسبب العمل في وقت مبكر من وباء كورونا، بينما يرون أنه حدث نمو قوي في أرباح الشركات ورواتب المسؤولين التنفيذيين خلال الفترة نفسها. حسابات بايدن الانتخابية