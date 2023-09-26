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تضم 16 جمعية في 13 قطاعًا ثقافيًا بالمملكة

إطلاق أول جمعية مهنية للمتاحف ومقرها الرياض

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
إطلاق أول جمعية مهنية للمتاحف ومقرها الرياض
المواطن - واس

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أصدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للمتاحف، ومقرها الرياض.

وتترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر بن عبدالعزيز، مجلس إدارة الجمعية، وعضوية كلٍّ من الدكتورة تهاني المحمود نائبةً للرئيس، وليلى الفداغ مشرفة مالية، والدكتور محمد القحطاني، ونورة القصيبي، وسارة العمران، ونورة الزامل.

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وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر بن عبدالعزيز، أن هذه الجمعية الوليدة تهدف إلى قيادة قطاع المتاحف وصناعة بيئة للريادة والابتكار والتطوير المهني، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل على استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج والأدوات التدريبية والمعارف اللازمة، وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طريق التواصل بين المهنيين.

قائمة مؤسسي جمعية المتاحف

وشملت قائمة مؤسسي جمعية المتاحف إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة كُلًّا من نورا الدبل، ومحمد الضويحي، وعلي التويجري، وضياء الميمان، والبندري الحسن، وعوض قندوس، ودليل القحطاني، ووائل دقدقي، وحسان طاهر، وعبدالله الهجرس، ومحمد أبابطين، وعبدالرحمن الضويحي، وعبدالله آل سليمان، وسليمان الماجد، وعبدالهادي آل مهدي، ونواف الخالدي، وعبدالوهاب الغنيم، ومحمد الشهري، وعلي المبيريك، وخالد الحمدان، وعبدالرحمن الراجحي، وأروى أخضر، وسلمان الهدلاء، ومنى الجلهمي، وخلود بن عبيكان، ولمياء مريشد، وريم العودان، ومنصور العتيبي، وحصة الشمري، وسامية القليش، وعبدالرحمن السحيباني، وجارالله العضيب، ومشوح المشوح، وجابر الغامدي، ومنصور آل سعيد، وعبداللطيف الوهيبي، وخالد المطرودي، والعنود الدرويش، والشيماء حميد الدين، ويزيد السديري.

16 جمعية مهنية

وتأتي جمعية المتاحف كأحد الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية تضم 16 جمعيةً مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً في عموم مناطق المملكة.

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