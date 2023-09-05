انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.16 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق تحديث بيانات الوكيل عبر منصة ناجز إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرسي الموسيقى منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا أمطار متفاوتة وبرد مع آخر أيام الصيف طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بنهاية العام
أعلن معهد بيت الموسيقى العالي بالرياض، إطلاق أول دبلوم موسيقي معتمد من وزارة الثقافة هو الأول من نوعه في المملكة ويمثل نقلة نوعية في مجال التعليم من خلال مساري التربية والأداء الموسيقي، بما يواكب التطلعات المستقبلية.
وبين المدير التنفيذي للمعهد معتز الشبانة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المعهد، بحضور وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، وعدد من الإعلاميين والموسيقيين، أن برنامج الدبلوم سيبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري بمعدل عامين دراسيين، مؤكداً أن البرنامج يسهم في نشر ثقافة الموسيقى بوصفها لغة عالمية وقناة لمد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل مسارين هما: التربية الموسيقية والأداء الموسيقي، ويؤهل الخريج ليكون معلم موسيقى في المدارس، أو عازف آلة محترفاً، وفق مناهج أكاديمية معتمدة تتوافق مع أفضل المناهج التعليمية العالمية.