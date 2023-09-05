إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرسي الموسيقى

أعلن معهد بيت الموسيقى العالي بالرياض، إطلاق أول دبلوم موسيقي معتمد من وزارة الثقافة هو الأول من نوعه في المملكة ويمثل نقلة نوعية في مجال التعليم من خلال مساري التربية والأداء الموسيقي، بما يواكب التطلعات المستقبلية.

مدة الدراسة

وبين المدير التنفيذي للمعهد معتز الشبانة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المعهد، بحضور وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، وعدد من الإعلاميين والموسيقيين، أن برنامج الدبلوم سيبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري بمعدل عامين دراسيين، مؤكداً أن البرنامج يسهم في نشر ثقافة الموسيقى بوصفها لغة عالمية وقناة لمد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى.

مسارات البرنامج

وأشار إلى أن البرنامج يشمل مسارين هما: التربية الموسيقية والأداء الموسيقي، ويؤهل الخريج ليكون معلم موسيقى في المدارس، أو عازف آلة محترفاً، وفق مناهج أكاديمية معتمدة تتوافق مع أفضل المناهج التعليمية العالمية.