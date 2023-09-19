جزيئات ذهب مكهربة لعلاج أكثر أنواع السرطان فتكًا إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا دودة صغيرة تلتهم عائلتها بسبب التوتر إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق دموع الليبيين لا تجف بعد مرور أسبوع من كارثة الإعصار الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط رأي طبي يوضح تفاصيل إصابة حمدالله بعد سقوطه على الكتف إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بكورونا
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، إطلاق اسم ريمات على بوابة الدخول الوحيدة التي تستقبل وتعبر معها جميع الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.
وقال ابن حثلين في منشور عبر منصة إكس: أعلن إطلاق اسم ريمات وهو اسم منقية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- على بوابة الدخول الوحيدة التي تستقبل وتعبر معها جميع الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.