إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، إطلاق اسم ريمات على بوابة الدخول الوحيدة التي تستقبل وتعبر معها جميع الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.

وقال ابن حثلين في منشور عبر منصة إكس: أعلن إطلاق اسم ريمات وهو اسم منقية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- على بوابة الدخول الوحيدة التي تستقبل وتعبر معها جميع الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.