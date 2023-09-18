إطلاق اسم نحلم ونحقق على الجولة السابعة بـ دوري روشن احتفالًا بـ اليوم الوطني

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي والجولة السادسة من دوري يلو، جولة “نحلم ونحقق”.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر منصة “إكس” أنه جاءت هذه التسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93.

وستنطلق مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل بإقامة مباريات “الاتفاق ضد الطائي، التعاون ضد الرائد، ضمك ضد الهلال، الاتحاد ضد الفتح، الشباب ضد الحزم”.

وفي يوم الجمعة المقبل تُلعب مباريات “الرياض ضد الفيحاء، الأخدود ضد الخليج، النصر ضد الأهلي، الوحدة ضد أبها”.