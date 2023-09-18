إطلاق اسم نحلم ونحقق على الجولة السابعة بـ دوري روشن احتفالًا بـ اليوم الوطني حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار لقطات لأمطار الباحة اليوم محادثات لاجتماع محتمل بين بايدن وشي إليك المزايا الجديدة لتحديث نظام iOS17 الجديد موعد عودة فينسيوس جونيور لـ مباريات ريال مدريد 4 رواد فضاء سعوديين يستعرضون تجاربهم أمام 6 آلاف موهوب
وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي والجولة السادسة من دوري يلو، جولة “نحلم ونحقق”.
وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر منصة “إكس” أنه جاءت هذه التسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93.
وستنطلق مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل بإقامة مباريات “الاتفاق ضد الطائي، التعاون ضد الرائد، ضمك ضد الهلال، الاتحاد ضد الفتح، الشباب ضد الحزم”.
وفي يوم الجمعة المقبل تُلعب مباريات “الرياض ضد الفيحاء، الأخدود ضد الخليج، النصر ضد الأهلي، الوحدة ضد أبها”.